Калининградский бизнесмен получил условный срок за особо крупное мошенничество

10 Март 2020 2020-03-10T14:33:42+03:00

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В Нестеровском районе осудили предпринимателя за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Бизнесмен решил получить субсидию на строительство фермы по производству мяса крупного рогатого скота. Для этого он предоставил в местную администрацию подложные документы о затратах на строительство этой самой фермы. При этом, работы в указанном объеме произведены не были, однако он смог получить более 6 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. В пресс-службе прокуратуры отметили, что такой приговор должен «обеспечить возможность возмещения в бюджет похищенных денежных средств в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU