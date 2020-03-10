В Краснознаменске пациентов психоневрологического интерната обманули на 140 тысяч рублей
В Краснознаменске завели уголовное дело на сотрудника психоневрологического интерната «Дубрава» за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки прокуратура установила, что для пациентов интерната за их собственные деньги приобретали товары, несоответствующие фактически поданным заявкам и по заниженным ценам. Ущерб оценили в 140 тысяч рублей.
Материалы проверки были направлены прокурором в следственные органы, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU