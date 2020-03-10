В Краснознаменске пациентов психоневрологического интерната обманули на 140 тысяч рублей

10 Март 2020 2020-03-10T15:19:21+03:00

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В Краснознаменске завели уголовное дело на сотрудника психоневрологического интерната «Дубрава» за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура установила, что для пациентов интерната за их собственные деньги приобретали товары, несоответствующие фактически поданным заявкам и по заниженным ценам. Ущерб оценили в 140 тысяч рублей.

Материалы проверки были направлены прокурором в следственные органы, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU