2020-03-10T16:25:35+03:00
Общество

Саперы Балтфлота обезвредили на выходных более 30 боеприпасов времен войны

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В минувшие выходные военные саперы обезвредили на территории Калининградской области 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В районе поселка Цветково Гурьевского округа было обезврежено 2 артиллерийских снаряда калибра 76-мм. В окрестностях посёлка Рожково Гурьевского округа военные инженеры обезвредили 35 миномётных мин калибра 35-мм. .Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили более 400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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