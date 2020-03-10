Саперы Балтфлота обезвредили на выходных более 30 боеприпасов времен войны
В минувшие выходные военные саперы обезвредили на территории Калининградской области 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
В районе поселка Цветково Гурьевского округа было обезврежено 2 артиллерийских снаряда калибра 76-мм. В окрестностях посёлка Рожково Гурьевского округа военные инженеры обезвредили 35 миномётных мин калибра 35-мм. .Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.
С начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили более 400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU