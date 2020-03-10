Калининградские власти рекомендовали ограничить выезд детей за границу
Региональные власти рекомендуют ограничить выезд организованных групп детей в зарубежные страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
«Речь идет о поездках организованных групп детей в зарубежные страны для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях, в том числе туристической направленности», - отметили в пресс-службе правительства, добавив, что это связано с заботой об охране здоровья жителей региона, а также продолжающейся угрозой завоза и распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU