Калининградские власти рекомендовали ограничить выезд детей за границу

10 Март 2020 2020-03-10T16:39:31+03:00

Речь идет об организованных группах для участия в спортивных и других мероприятиях

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Региональные власти рекомендуют ограничить выезд организованных групп детей в зарубежные страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

«Речь идет о поездках организованных групп детей в зарубежные страны для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях, в том числе туристической направленности», - отметили в пресс-службе правительства, добавив, что это связано с заботой об охране здоровья жителей региона, а также продолжающейся угрозой завоза и распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU