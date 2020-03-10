Почти 20 тысяч калининградцев уехали на 8 марта в Европу
Годом ранее за пределы региона уехало почти 25 тысяч человек
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
За три праздничных и выходных дня с 7 по 9 марта через таможенные посты на выезд из Калининградской области проследовало 19 836 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Всего из области выехало 8278 легковых автомобилей, 150 автобусов и 770 грузовиков.
На территорию региона в этот же период въехали 7631 легковой и 893 грузовых автомобилей, 129 автобусов и 16946 человек
По данным таможни, годом ранее на с 8 по 10 марта на отдых в европейские страны отправился 24921 житель региона.
ИСТОЧНИК KP.RU