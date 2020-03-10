В Калининграде не пустили в самолет пьяного жителя Омска
Пассажиру грозит до 15 суток административного ареста
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде отстранили от полета пьяного авиапассажира. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.
45-летний житель Омска, вылетающий в Москву, находился в стерильной зоне аэропорта «Храброво» с признаками опьянения.
Правонарушителя доставили в линейный отдел полиции на воздушном транспорте. На него составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мужчине грозит штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.
ИСТОЧНИК KP.RU