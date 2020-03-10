В Калининградской области начали выдавать льготную сельскую ипотеку

10 Март 2020 2020-03-10T17:09:29+03:00

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В Калининградской области начали выдавать льготную ипотеку по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Льготные кредиты выдаются гражданам РФ по ставке 2,7% годовых, что должно улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях

«Агропромышленный комплекс региона активно развивается, становится все более современным и эффективным, в области строятся и начинают работу новые сельхозпредприятия, создаются фермерские хозяйства. Очень важно улучшение качества жизни в сельской местности, создание условий для комфортного проживания на селе. С этой целью в регионе реализуется комплекс мер. Мы надеемся, что новый механизм льготной ипотеки повысит привлекательность села как места, где можно комфортно жить и работать», – отметила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

ИСТОЧНИК KP.RU