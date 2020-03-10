Защитника калининградской «Балтики» вызвали в сборную Молдавии на матч с Россией

10 Март 2020 2020-03-10T17:15:21+03:00

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Защитника калининградской «Балтики» Максима Плопу вызвали в сборную Молдавии на товарищеский матч с Россией. Об этом пишет «РИА Новости».

Встреча, которая является одной из контрольных в подготовке сборной России к чемпионату Европы-2020, запланирована на 31 марта в Кишиневе.

Напомним, Максим Плопа выступает за калининградскую «Балтику» с 2011 года (с перерывом), в первенствах и розыгрышах кубка России провел за нашу команду более 120-ти матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU