Защитника калининградской «Балтики» вызвали в сборную Молдавии на матч с Россией
Максим ПлопаФото: fc-baltika.ru
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Защитника калининградской «Балтики» Максима Плопу вызвали в сборную Молдавии на товарищеский матч с Россией. Об этом пишет «РИА Новости».
Встреча, которая является одной из контрольных в подготовке сборной России к чемпионату Европы-2020, запланирована на 31 марта в Кишиневе.
Напомним, Максим Плопа выступает за калининградскую «Балтику» с 2011 года (с перерывом), в первенствах и розыгрышах кубка России провел за нашу команду более 120-ти матчей.
ИСТОЧНИК KP.RU