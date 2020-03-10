2020-03-10T17:49:34+03:00
Общество

В Калининграде мебельщик похитил у клиента 240 тысяч рублей

Как установили полицейские, деньги он просто присвоил
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на предпринимателя, занимающегося изготовлением мебели, завели сразу два уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний мужчина заключил с клиентом договор на изготовление мебели, взял предоплату в размере 240 тысяч рублей и ничего не стал делать. Как установили полицейские, деньги он просто присвоил.

На 35-летнего мебельщика завели уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата», полицейские также устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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