В Калининграде мебельщик похитил у клиента 240 тысяч рублей
Как установили полицейские, деньги он просто присвоил
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на предпринимателя, занимающегося изготовлением мебели, завели сразу два уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
35-летний мужчина заключил с клиентом договор на изготовление мебели, взял предоплату в размере 240 тысяч рублей и ничего не стал делать. Как установили полицейские, деньги он просто присвоил.
На 35-летнего мебельщика завели уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата», полицейские также устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU