2020-03-10T18:36:47+03:00
Общество

Калининградцам, желающим поехать в Польшу на автомобиле, придется заполнять специальные карты

Это связано с эпидемией коронавируса
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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С 10 марта всем калининградцам, которые поедут в Польшу на личном транспорте, придется заполнять специальные карты.

Как сообщили в Польской национально-культурной автономии Калининграда со ссылкой на главного санитарного врача Польши, в связи с решением о введении санитарного контроля в пунктах пропуска на границе в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса в Польше каждый водитель обязан будет на границе вместе со всеми документами на автомобиль и личными документами (паспорт с визой) представить заполненные бланки карты водителя и карты пассажира.

- Собранные таким образом данные будут использоваться санитарными службами Польши для связи с пассажирами в случае риска заражения их вирусом, - добавили а автономии.

Как ранее стало известно, Польша ввела санитарный контроль на восточных границах, в том числе и в пунктах пропуска на границе с Калининградской областью.

Скачать специальные карты водителя и пассажира можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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