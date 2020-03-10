Калининградцам, желающим поехать в Польшу на автомобиле, придется заполнять специальные карты
С 10 марта всем калининградцам, которые поедут в Польшу на личном транспорте, придется заполнять специальные карты.
Как сообщили в Польской национально-культурной автономии Калининграда со ссылкой на главного санитарного врача Польши, в связи с решением о введении санитарного контроля в пунктах пропуска на границе в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса в Польше каждый водитель обязан будет на границе вместе со всеми документами на автомобиль и личными документами (паспорт с визой) представить заполненные бланки карты водителя и карты пассажира.
- Собранные таким образом данные будут использоваться санитарными службами Польши для связи с пассажирами в случае риска заражения их вирусом, - добавили а автономии.
Как ранее стало известно, Польша ввела санитарный контроль на восточных границах, в том числе и в пунктах пропуска на границе с Калининградской областью.
Скачать специальные карты водителя и пассажира можно ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU