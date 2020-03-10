В Калининграде агрессивный гость сломал знакомому обе ноги

10 Март 2020 2020-03-10T18:42:40+03:00

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за причинение среднего вреда здоровью. Об том «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

25-летний горожанин находился в гостях у своего 38-летнего приятеля. Мужчины мирно выпивали, однако вскоре поругались и стали драться. Молодой гость схватил табурет и жестоко избил хозяина квартиры.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики выявили переломы обеих лодыжек и другие травмы. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU