На выходных в Калининградской области задержали 58 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В минувшие выходные, с 6 по 9 марта в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 58 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Четверо водителей попались на повторном пятном вождении. На них заведут уголовные дела, «выпивохам» грозит лишение свободы, а также крупные денежные штрафы.
Госавтоинспекция Калининградской области просит очевидцев сообщать о фактах пьяного вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811
ИСТОЧНИК KP.RU