На выходных в Калининградской области задержали 58 пьяных водителей

10 Март 2020 2020-03-10T18:56:07+03:00

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В минувшие выходные, с 6 по 9 марта в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 58 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Четверо водителей попались на повторном пятном вождении. На них заведут уголовные дела, «выпивохам» грозит лишение свободы, а также крупные денежные штрафы.

Госавтоинспекция Калининградской области просит очевидцев сообщать о фактах пьяного вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811

ИСТОЧНИК KP.RU