В Кафедральном соборе на острове установили новую акустическую систему

11 Март 2020 2020-03-11T09:55:59+03:00

На это из областного бюджета было выделено более 29 млн рублей

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Первый концерт с новой акустической системой в Кафедральном соборе состоялся в минувшие выходные.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на реализацию проекта «Акустика» из бюджета региона было выделено более 29 млн рублей. Новая комплексная акустическая система не имеет аналогов ни в России, ни в Европе.

«В соборе впервые удалось найти и применить творческое и инженерное решение, позволяющее звук любого инструмента либо голоса направить непосредственно на слушателя, адресно и с высоким коэффициентом разборчивости», - говорится в сообщении.

Дуэт «Хидэ×Хидэ» и органистка Хироко Иноуэ оценили новую систему. Они представили программу из произведений Генделя, Грига, Форе, Рахманинова и Таривердиева.

Одновременно с точной подачей звука в зале возможно осуществление многоканальной записи, которая позволит передавать трансляции событий в высочайшем качестве в реальном времени для эфира в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU