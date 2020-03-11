В Кафедральном соборе на острове установили новую акустическую систему
Первый концерт с новой акустической системой в Кафедральном соборе состоялся в минувшие выходные.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на реализацию проекта «Акустика» из бюджета региона было выделено более 29 млн рублей. Новая комплексная акустическая система не имеет аналогов ни в России, ни в Европе.
«В соборе впервые удалось найти и применить творческое и инженерное решение, позволяющее звук любого инструмента либо голоса направить непосредственно на слушателя, адресно и с высоким коэффициентом разборчивости», - говорится в сообщении.
Дуэт «Хидэ×Хидэ» и органистка Хироко Иноуэ оценили новую систему. Они представили программу из произведений Генделя, Грига, Форе, Рахманинова и Таривердиева.
Одновременно с точной подачей звука в зале возможно осуществление многоканальной записи, которая позволит передавать трансляции событий в высочайшем качестве в реальном времени для эфира в СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU