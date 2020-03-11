2020-03-11T09:55:59+03:00
Звезды

В Кафедральном соборе на острове установили новую акустическую систему

На это из областного бюджета было выделено более 29 млн рублей
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:

Первый концерт с новой акустической системой в Кафедральном соборе состоялся в минувшие выходные.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на реализацию проекта «Акустика» из бюджета региона было выделено более 29 млн рублей. Новая комплексная акустическая система не имеет аналогов ни в России, ни в Европе.

«В соборе впервые удалось найти и применить творческое и инженерное решение, позволяющее звук любого инструмента либо голоса направить непосредственно на слушателя, адресно и с высоким коэффициентом разборчивости», - говорится в сообщении.

Дуэт «Хидэ×Хидэ» и органистка Хироко Иноуэ оценили новую систему. Они представили программу из произведений Генделя, Грига, Форе, Рахманинова и Таривердиева.

Одновременно с точной подачей звука в зале возможно осуществление многоканальной записи, которая позволит передавать трансляции событий в высочайшем качестве в реальном времени для эфира в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде захоронили на скотомогильнике почти 200 кг «санкционки»
Историк моды Александр Васильев показал интерьеры своей квартиры в Зеленоградске
Филиал РАНХиГС в Калининграде возглавил Михаил Плюхин
В Янтарном полицейские задержали двух дайверов, которые добывали янтарь на глубине
Калининградец получил два года колонии за повторное пьяное вождение
Калининградский автоперевозчик заплатил четверть миллиона штрафа за пассажира с недействительной визой
Калининградцы по поддельным документам хотели стать моряками и продавцами
Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о Русском музее
На ул. Гостиной в Калининграде под колеса «Форда» попала 26-летняя женщина
На ул. Уральской в Калининграде сбили велосипедиста
Исследование: Число вакансий для охранников в Калининграде за 7 лет выросло в 9 раз
Калининградский зоопарк переходит на весенний режим работы
В Калининграде вор украл из магазина деньги, хлеб и 20 бутылок пива
В Калининграде в среду нет электричества в домах на 15-ти улицах
«Яндекс» зарегистрировал свой фонд в калининградском офшоре