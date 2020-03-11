Спортсмен из Гурьевска выиграл первенство России по вольной борьбе
Подмосковный Наро-Фоминск принял первенство России по вольной борьбе, собрав 400 спортсменов не старше 18 лет из разных регионов страны. Отличился и представитель Калининграда, бронзовый призер прошлогоднего первенства Европы Даниил Харчилава.
Он выступал в весовой категории «до 60 кг» и провел шесть поединков. Даниил сумел одолеть соперников из Дагестана, Чечни, Якутии и Воронежской области.
«В финале калининградец вел со счетом 7:1 против дагестанца Магомедтагира Ханиева, но встреча завершилась досрочно ввиду отказа соперника от дальнейшей борьбы по рекомендации медицинской бригады», - говорится в сообщении регионального министерства спорта.
Отмечается, что Харчилава квалифицировался в состав национальной юниорской команды на первенство Европы, которое в июне пройдет в Польше.
ИСТОЧНИК KP.RU