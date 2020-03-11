2020-03-11T10:26:13+03:00
Спорт

Спортсмен из Гурьевска выиграл первенство России по вольной борьбе

Юношеские соревнования прошли в Подмосковье
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Подмосковный Наро-Фоминск принял первенство России по вольной борьбе, собрав 400 спортсменов не старше 18 лет из разных регионов страны. Отличился и представитель Калининграда, бронзовый призер прошлогоднего первенства Европы Даниил Харчилава.

Он выступал в весовой категории «до 60 кг» и провел шесть поединков. Даниил сумел одолеть соперников из Дагестана, Чечни, Якутии и Воронежской области.

«В финале калининградец вел со счетом 7:1 против дагестанца Магомедтагира Ханиева, но встреча завершилась досрочно ввиду отказа соперника от дальнейшей борьбы по рекомендации медицинской бригады», - говорится в сообщении регионального министерства спорта.

Отмечается, что Харчилава квалифицировался в состав национальной юниорской команды на первенство Европы, которое в июне пройдет в Польше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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