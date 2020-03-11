«Яндекс» зарегистрировал свой фонд в калининградском офшоре
В составе участников специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининграде появился первый Международный фонд. Об этом сообщил гендиректор «Корпорации развития Калининградской области» Андрей Толмачев.
«Фонд общественных интересов» учрежден публичной компанией с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Нидерланды). Он стал 23-м участником калининградского офшора.
В конце прошлого года власти разрешили регистрировать на территории специальных административных районов международные фонды.
Напомним, 3 августа 2018 года президент России Владимир Путин подписан пакет законов, предусматривающий создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского (Калининградская область) и территории острова Русского (Приморский край).
ИСТОЧНИК KP.RU