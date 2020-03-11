2020-03-11T10:32:50+03:00
Экономика

«Яндекс» зарегистрировал свой фонд в калининградском офшоре

Фонд стал 23-м участником специального административного района на острове Октябрьский
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В составе участников специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининграде появился первый Международный фонд. Об этом сообщил гендиректор «Корпорации развития Калининградской области» Андрей Толмачев.

«Фонд общественных интересов» учрежден публичной компанией с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Нидерланды). Он стал 23-м участником калининградского офшора.

В конце прошлого года власти разрешили регистрировать на территории специальных административных районов международные фонды.

Напомним, 3 августа 2018 года президент России Владимир Путин подписан пакет законов, предусматривающий создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского (Калининградская область) и территории острова Русского (Приморский край).

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Яндекс» зарегистрировал свой фонд в калининградском офшоре