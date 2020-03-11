В Калининграде в среду нет электричества в домах на 15-ти улицах

11 Март 2020 2020-03-11T10:36:29+03:00

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В среду, 11 марта, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 15-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов электричество отключено на Ленинский пр-т 84-86, 123-129, ул. Багратиона 114-126.

До 13 часов приостановлена подача энергии на ул. Чкалова 1-3,2а,5,12,12а,14, ул. Л-та Катина 4-6.

До 18 часов не будет света на ул. Маяковского 2,3,4,5,6,7,8-16,9-11, ул. Чернышевского 32, 32а, ул. Кутузова 17-41, 36-40, ул. Каштановая аллея 15/1-19а, ул. Закавказская 16,16а, ул. Адмиральская 7-11, 4-8а, ул. Д. Донского 2 (Стадион «Балтика»), 15, пр-т Мира 15, ул. Эльблонгская 31-37, 24-30а, ул. Багратиона 144а-160, пер. Южный 1-15, 2-6.

Холодное водоснабжение приостановлено до 14:00 в Московском районе в Малом пер. 32 и в Мореходном пер.4. С 12:30 до 15:00 вода будет отключена в Центральном районе на ул. Нарвской 58.

ИСТОЧНИК KP.RU