2020-03-11T10:45:27+03:00
Общество

В Калининграде вор украл из магазина деньги, хлеб и 20 бутылок пива

В торговую точку злоумышленник проник через форточку
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу из торгового павильона на улице Железнодорожной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что вор проник в торговую точку через форточку и похитил деньги, а также 20 бутылок пива и хлебобулочные изделия.

На месте происшествия эксперты обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви. А благодаря записи с камеры видеонаблюдения стражам порядка удалось составить описание злоумышленника и установить направление, куда он скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Правдинского района. На него завели уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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