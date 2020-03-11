В Калининграде вор украл из магазина деньги, хлеб и 20 бутылок пива
В Калининграде полицейские раскрыли кражу из торгового павильона на улице Железнодорожной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что вор проник в торговую точку через форточку и похитил деньги, а также 20 бутылок пива и хлебобулочные изделия.
На месте происшествия эксперты обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви. А благодаря записи с камеры видеонаблюдения стражам порядка удалось составить описание злоумышленника и установить направление, куда он скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Правдинского района. На него завели уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU