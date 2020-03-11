Исследование: Число вакансий для охранников в Калининграде за 7 лет выросло в 9 раз

11 Март 2020 2020-03-11T10:52:33+03:00

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Число вакансий для охранников в Калининградской области с 2013 года в 2019 году выросло в девять раз. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией HeadHunter по Северо-Западу.

Подавляющее большинство предложений о работе были ориентированы на специалистов с профессиональным стажем от 1 года до 3 лет (53%). Порядка 43% вакансий были доступны соискателям без опыта работы, на долю вакансий, в которых указан обязательный опыт работы от 3 лет и более, приходится еще 3%.

Сейчас в регионе показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) оказался равен 13,4, то есть на одну открытую вакансию охранника в среднем претендуют 13 соискателей. Подобное соотношение резюме и вакансий превышает норму на рынке труда в два раза.

Средний уровень предлагаемых зарплат в вакансиях для охранников в начале года составил 18 000 рублей, что на 3 000 рублей меньше, чем в 2019 году. Потенциальные работники рассчитывают на большее – средняя зарплатная планка в резюме поднялась до 29 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU