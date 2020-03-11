На ул. Уральской в Калининграде сбили велосипедиста
Мужчина получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник утром в центре Калининграда в ДТП пострадал велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Уральской. 50-летняя водитель «Мерседеса» не уступила дорогу и сбила 56–летнего велосипедиста, двигавшегося по главной дороге.
В результате дорожного происшествия велосипедист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU