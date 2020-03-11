На ул. Гостиной в Калининграде под колеса «Форда» попала 26-летняя женщина

11 Март 2020 2020-03-11T11:39:21+03:00

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Вечером во вторник, 10 марта, в Калининграде в ДТП пострадала пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в 19 часов на улице Гостиной. Водитель «Форда» допустила наезд на 26–летнюю женщину, которая шла по линии тротуара. После этого женщина потеряла управление и врезалась в припаркованный «Мерседес».

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU