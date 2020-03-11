На ул. Гостиной в Калининграде под колеса «Форда» попала 26-летняя женщина
Пешеход получила телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Вечером во вторник, 10 марта, в Калининграде в ДТП пострадала пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в 19 часов на улице Гостиной. Водитель «Форда» допустила наезд на 26–летнюю женщину, которая шла по линии тротуара. После этого женщина потеряла управление и врезалась в припаркованный «Мерседес».
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU