Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о Русском музее

11 Март 2020 2020-03-11T11:41:21+03:00

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В Калининградской областной научной библиотеке проведут лекцию, посвященную истории основания Русского музея в Санкт-Петербурге. Встреча продолжит цикл мероприятий, посвященных празднованию 175-летия со дня рождения императора Александра III.

Лекция состоится 11 марта в 18:00.

Слушатели узнают, как Александр III собирал свою коллекцию искусства и соревновался с Павлом Третьяковым в покупке картин знаменитых русских живописцев, а также о том, какой экспонат значился в собрании Русского музея под номером один.

Лектором выступит искусствовед Русского центра искусств Наталья Василевская.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU