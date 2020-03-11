Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о Русском музее
В Калининградской областной научной библиотеке проведут лекцию, посвященную истории основания Русского музея в Санкт-Петербурге. Встреча продолжит цикл мероприятий, посвященных празднованию 175-летия со дня рождения императора Александра III.
Лекция состоится 11 марта в 18:00.
Слушатели узнают, как Александр III собирал свою коллекцию искусства и соревновался с Павлом Третьяковым в покупке картин знаменитых русских живописцев, а также о том, какой экспонат значился в собрании Русского музея под номером один.
Лектором выступит искусствовед Русского центра искусств Наталья Василевская.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU