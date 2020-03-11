2020-03-11T11:49:24+03:00
Общество

Калининградцы по поддельным документам хотели стать моряками и продавцами

Виктор Сергеев
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Троих калининградцев уличили в использовании поддельных документов при трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Так, 26-летний калининградец очень хотел стать моряком, поэтому при трудоустройстве предъявил фальшивое квалификационное свидетельство в крюинговую компанию.

Кроме того, транспортные полицейские выявили двух местных жительниц в возрасте 24 и 36 лет. Они предоставили медицинские книжки с подложными оттисками печатей, чтобы их приняли на работу в магазин одного из предприятий общественного питания в Калининграде.

Подложность документов подтвердили проведенные криминалистические экспертизы, отметили в пресс-службе транспортной полиции. На злоумышленников завели уголовные дела по статье «Использование заведомо подложного документа», им грозит арест на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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