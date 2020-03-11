2020-03-11T11:59:08+03:00
Общество

Калининградский автоперевозчик заплатил четверть миллиона штрафа за пассажира с недействительной визой

Предприятие подало в суд на пассажира и просит взыскать с него причиненный ущерб
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Автотранспортное предприятие из Светлого заплатило штраф в размере 250 тысяч рублей за пассажира с недействительной визой. Об этом сообщает пресс-служба Светловского городского суда.

Инцидент произошел 27 ноября 2017 года. На пограничном переходе один из пассажиров автобуса, который следовал в Варшаву, предъявил паспорт с визой, которая начинала действовать только 28 ноября. Из-за этого пассажиру было отказано во въезде в Польшу, а автотранспортное предприятие было оштрафовано польским судом на 250 тысяч рублей.

Компании пришлось заплатить штраф, чтобы продолжить работу. Теперь предприятие подало в суд на пассажира и просит взыскать с него причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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