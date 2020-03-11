Калининградец получил два года колонии за повторное пьяное вождение
Также суд лишил его прав на 2 года и 8 месяцев
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Правдинском районе к лишению свободы приговорили местного жителя за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В октябре 2019 года мужчину приговорили к одному году условно за пьяное вождение и лишили прав на два года. Однако спустя два месяца он вновь сел пьяным за руль.
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Правдинский районный суд приговорил рецидивиста к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил его прав на 2 года и 8 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU