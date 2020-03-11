Калининградец получил два года колонии за повторное пьяное вождение

11 Март 2020 2020-03-11T12:04:28+03:00

Также суд лишил его прав на 2 года и 8 месяцев

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В Правдинском районе к лишению свободы приговорили местного жителя за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В октябре 2019 года мужчину приговорили к одному году условно за пьяное вождение и лишили прав на два года. Однако спустя два месяца он вновь сел пьяным за руль.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Правдинский районный суд приговорил рецидивиста к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил его прав на 2 года и 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU