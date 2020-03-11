2020-03-11T12:37:32+03:00
Общество

В Янтарном полицейские задержали двух дайверов, которые добывали янтарь на глубине

На них завели уголовные дела
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В районе поселка Янтарный сотрудники полиции задержали двух дайверов, которые незаконно добывали янтарь. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Ночью полицейские патрулировали акваторию моря и при помощи тепловизора обнаружили мужчин, которые вышли в море на моторной лодке.

«Используя мощный водомет, шланги и водолазное оборудование, они размывали дно в поисках янтаря. Для этого один из сообщников спускался на глубину более 12 метров, а другой регулировал работу водомета с плавсредства», - отметили в пресс-службе МВД.

В ходе проверки выяснилось, что задержанные ранее уже привлекались к административной ответственности за добычу янтаря. Теперь на них завели уголовное дело за самовольную добычу янтаря. Копателям грозит штраф до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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