2020-03-11T12:37:28+03:00
Звезды

Историк моды Александр Васильев показал интерьеры своей квартиры в Зеленоградске

Искусствовед опубликовал фото в соцсетях
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Instagram.com
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Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев завершил восстановление квартиры в довоенном особняке в Зеленоградске. Жилье он украсил антикварной мебелью, подсвечниками, старинными портретами, книгами, фарфором. Фотографии комнат Александр Васильев выложил на своей страничке в Инстаграме.

. Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

«С радостью делюсь с вами изображениями интерьеров моей квартиры, которая находится в городе Зеленоградске (бывшем Кранце) в Калининградской области. Делаю это не в целях похвальбы и хвастовства, а в целях воспитания вкуса и примера - как в некогда руинированной коммуналке можно воссоздать аутентичное пространство серебряного века», - написал декоратор.

Напомним, у Васильева квартиры в старом довоенном доме. После приобретения недвижимости, он решил отреставрировать не только квартиры, но и сам особняк.

. Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

- Я один в него вкладываюсь и мне очень трудно – я же деньги не печатаю. Главное, что мне нравится в моих соседях – то, что они не препятствуют. Если нынешнему поколению это не нужно, это нужно будет поколению следующему. Восстановил историческую плитку, стены, подъезд, окна. Самое тяжелое, что есть в этом регионе – это стеклопакеты. Во всех исторических зданиях люди, не понимая, вставляют белые пластмассовые окна, – рассказал он «Комсомолке».

Кстати, себя Александр уже давно называет местным жителем. Он выступает за сохранение исторического наследия в Калининградской области и против сноса довоенных немецких домов.

. Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

- Задача каждого человека, который живет в историческом здании – поддержать его для следующих поколений. Историю надо сохранять, а не разрушать. Она у нас одна. Двух не будет! – говорит историк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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