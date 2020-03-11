В Калининграде захоронили на скотомогильнике почти 200 кг «санкционки»

11 Март 2020 2020-03-11T12:53:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде продолжаются рейды по выявлению санкционных продуктов, запрещенных к реализации на территории РФ. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, запрещенные продукты были обнаружены в торговых точках на Ленинском проспекте и улице генерала Захарова.

Всего было изъято 99,96 кг готовой мясной и почти 90 кг молочной продукции.

Запрещенные товары были уничтожены путем захоронения на скотомогильнике, предварительно их денатурировали хлорной известью.

Как ранее писала «Комсомолка», на прошлой неделе в регионе было уничтожено свыше шести центнеров санкционных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU