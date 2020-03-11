В Калининграде захоронили на скотомогильнике почти 200 кг «санкционки»
В Калининграде продолжаются рейды по выявлению санкционных продуктов, запрещенных к реализации на территории РФ. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, запрещенные продукты были обнаружены в торговых точках на Ленинском проспекте и улице генерала Захарова.
Всего было изъято 99,96 кг готовой мясной и почти 90 кг молочной продукции.
Запрещенные товары были уничтожены путем захоронения на скотомогильнике, предварительно их денатурировали хлорной известью.
Как ранее писала «Комсомолка», на прошлой неделе в регионе было уничтожено свыше шести центнеров санкционных продуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU