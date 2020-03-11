На ул. Гагарина в Калининграде начали готовить основание для тротуаров и велодорожки
В Калининграде на ремонтируемом участке улицы Гагарина дорожники начали готовить основание для тротуаров и велодорожки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Работы начались по нечетной стороне от границы городской черты в сторону центра. На противоположном конце участка еще продолжается прокладка и перенос коммуникаций, а также подготовка к поэтапному асфальтированию проезжей части.
«Эта часть строительной площадки продолжительностью более 700 метров тесно соседствует с другой, где полным ходом идёт строительство транспортной развязки в рамках строительства Восточной эстакады. Дорожники и сетевики на обоих участках заняты сопряжением наземных и подземных элементов двух масштабных проектов», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.
После реконструкции улица, контуры которой уже хорошо видны, получит четырехполосную проезжую часть шириной 14 метров, с дождевой канализацией, наружным освещением, тротуарами и велодорожкой. Окончание работ запланировано на сентябрь этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU