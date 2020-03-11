2020-03-11T13:11:07+03:00
Общество

В Калининграде хотят создать интеллектуальную транспортную сеть за 100 млн рублей

Система позволит одновременно выполнять несколько задач – отслеживать, предупреждать и менять условия дорожного движения, управлять светофорами, наружным освещением
Виктор Сергеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области планируется создать интеллектуальную транспортную сеть. Это должно позволить участникам дорожного движения получить сервисы по информированию о ситуации на дорогах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Для этого необходимо объединить существующие системы мониторинга состояния, управления дорожным хозяйством и организацией движения. Всё это дополнить современной техникой и программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта. В итоге мы получим интеллектуальную транспортную систему, которая позволит одновременно выполнять несколько задач – отслеживать, предупреждать и менять условия дорожного движения, управлять светофорами, наружным освещением», – рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

По ее словам, в интеллектуальную транспортную систему планируется включить метеостанции, камеры фотовидеофиксации, пункты весогабаритного контроля, светофоры, дорожную технику, оснащенную ГЛОНАСС, транспортные диспетчерские. Это позволит повысить пропускную способность автомобильных дорог с учетом обеспечения безопасности дорожного движения, улучшить экологическую обстановку и повысить привлекательность общественного транспорта.

Отметим, что в бюджет области на 2020 год планируется внести поправки о выделении 100 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководитель компании "Балтма-Турс": Из-за коронавируса у нас аннулировалось всё!
Максим Виторган и Юлия Пересильд сняли в Калининграде передачу о войне
С начала года в Калининграде построили 5 многоквартирных домов
МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе
На ул. 9 Апреля в Калининграде сбили 15-летнюю девочку
В Калининградской области дорожники переходят на усиленный режим работы из-за урагана
Калининградец ограбил дом бывшей тещи
В школах Калининграда ввели «входные фильтры» и будут измерять температуру детей перед уроками
В Янтарном в четверг из-за урагана отменяются занятия в школе для 1-8 классов
Из-за урагана ГИБДД рекомендует калининградцам не выезжать за пределы населенных пунктов
Спортсмены из Калининграда завоевали шесть медалей чемпионата России по адаптивной легкой атлетике
В Калининграде пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП
СМИ: Калининградский областной суд может возглавить "человек из Брянска"
МЧС: На Калининград движется ураган, скорость ветра достигнет 126 км/ч
Алиханов рассказал, где он берет квалифицированных госслужащих
Матч между владивостокским "Лучом" и "Балтикой" перенесли на нейтральное поле
В Калининграде пьяная водитель «Ситроена» выехала на «встречку» и врезалась в «Шкоду»
В Калининграде пройдет телемост с художником-мультипликатором Юрием Норштейном