В Калининграде хотят создать интеллектуальную транспортную сеть за 100 млн рублей
В Калининградской области планируется создать интеллектуальную транспортную сеть. Это должно позволить участникам дорожного движения получить сервисы по информированию о ситуации на дорогах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Для этого необходимо объединить существующие системы мониторинга состояния, управления дорожным хозяйством и организацией движения. Всё это дополнить современной техникой и программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта. В итоге мы получим интеллектуальную транспортную систему, которая позволит одновременно выполнять несколько задач – отслеживать, предупреждать и менять условия дорожного движения, управлять светофорами, наружным освещением», – рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
По ее словам, в интеллектуальную транспортную систему планируется включить метеостанции, камеры фотовидеофиксации, пункты весогабаритного контроля, светофоры, дорожную технику, оснащенную ГЛОНАСС, транспортные диспетчерские. Это позволит повысить пропускную способность автомобильных дорог с учетом обеспечения безопасности дорожного движения, улучшить экологическую обстановку и повысить привлекательность общественного транспорта.
Отметим, что в бюджет области на 2020 год планируется внести поправки о выделении 100 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.
ИСТОЧНИК KP.RU