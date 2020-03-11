В Калининграде хотят создать интеллектуальную транспортную сеть за 100 млн рублей

11 Март 2020 2020-03-11T13:11:07+03:00

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В Калининградской области планируется создать интеллектуальную транспортную сеть. Это должно позволить участникам дорожного движения получить сервисы по информированию о ситуации на дорогах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Для этого необходимо объединить существующие системы мониторинга состояния, управления дорожным хозяйством и организацией движения. Всё это дополнить современной техникой и программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта. В итоге мы получим интеллектуальную транспортную систему, которая позволит одновременно выполнять несколько задач – отслеживать, предупреждать и менять условия дорожного движения, управлять светофорами, наружным освещением», – рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

По ее словам, в интеллектуальную транспортную систему планируется включить метеостанции, камеры фотовидеофиксации, пункты весогабаритного контроля, светофоры, дорожную технику, оснащенную ГЛОНАСС, транспортные диспетчерские. Это позволит повысить пропускную способность автомобильных дорог с учетом обеспечения безопасности дорожного движения, улучшить экологическую обстановку и повысить привлекательность общественного транспорта.

Отметим, что в бюджет области на 2020 год планируется внести поправки о выделении 100 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.

ИСТОЧНИК KP.RU