Калининградец пытался убить свою 19-летнюю подругу

11 Март 2020 2020-03-11T13:12:50+03:00

Устав от постоянных побоев, девушка ушла от сожителя, но тот явился к ней домой

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Следственный отел по Ленинградскому району Калининграда Следственного управления СКР по Калининградской области передал в суд уголовное дело по обвинению 31-летнего горожанина в покушении на убийство.

В июле прошлого года мужчина явился к своей 19-летней подруге на улицу Александра Невского. Незадолго до этого девушка ушла от сожителя, который постоянно избивал ее по поводу и без. Не изменил он себе и на сей раз. Спасаясь от его кулаков, калининградка выбежала на улицу, но садист догнал свою жертву и продолжил жестоко избивать. Затем и вовсе затащил обратно в квартиру, вынул из кармана нож и пригрозил убить на месте. Как жзнать, чем бы все кончилось, если бы повторная попытка побега, наконец, не увенчалась успехом. Девушка обратилась за помощью, и преступник был задержан, а затем заключен под стражу.

- Вину в совершенном преступлении мужчина признал частично, пояснив, что действительно избил девушку, но без цели убийства, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР (по взаимодействию со СМИ) Наталья Гацко. - Однако, версия обвиняемого следствием опровергнута.

Между прочим, по результатам комиссионной психиатрической судебной экспертизы было установлено, что арестованный каким-либо психическим заболеванием не страдает и вполне способен отдавать отчет своим действиям. Тем не менее, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и до сих пор имеет непогашенную судимость за кражу и грабеж. Мало того, уже находясь в следственном изоляторе, в октябре 2019-го он получал срок, опять-таки, за угрозу убийством все той же сожительнице (то уголовное дело расследовала полиция)!

Что ж, теперь у отморозка есть все шансы существенно продлить свое пребывание за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU