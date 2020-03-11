Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

11 Март 2020 2020-03-11T13:18:15+03:00

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«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации Правил дорожного движения на территории Калининградской области.

С 10 по 16 марта передвижные фоторадары будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

7. На 22 километре автодороги «Калининград – Долгоруково».

8. В пос. Переславское, автодорога «Романово-Калининград».

9. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».

В ГИБДД отмечают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные фоторадары, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU