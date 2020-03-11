Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации Правил дорожного движения на территории Калининградской области.
С 10 по 16 марта передвижные фоторадары будут установлены:
1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».
5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
6. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
7. На 22 километре автодороги «Калининград – Долгоруково».
8. В пос. Переславское, автодорога «Романово-Калининград».
9. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».
10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».
В ГИБДД отмечают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные фоторадары, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU