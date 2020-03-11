2020-03-11T13:18:15+03:00
Общество

Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Изменить размер текста:

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации Правил дорожного движения на территории Калининградской области.

С 10 по 16 марта передвижные фоторадары будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «КалининградЧерняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

7. На 22 километре автодороги «Калининград – Долгоруково».

8. В пос. Переславское, автодорога «Романово-Калининград».

9. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».

В ГИБДД отмечают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные фоторадары, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководитель компании "Балтма-Турс": Из-за коронавируса у нас аннулировалось всё!
Максим Виторган и Юлия Пересильд сняли в Калининграде передачу о войне
С начала года в Калининграде построили 5 многоквартирных домов
МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе
На ул. 9 Апреля в Калининграде сбили 15-летнюю девочку
В Калининградской области дорожники переходят на усиленный режим работы из-за урагана
Калининградец ограбил дом бывшей тещи
В школах Калининграда ввели «входные фильтры» и будут измерять температуру детей перед уроками
В Янтарном в четверг из-за урагана отменяются занятия в школе для 1-8 классов
Из-за урагана ГИБДД рекомендует калининградцам не выезжать за пределы населенных пунктов
Спортсмены из Калининграда завоевали шесть медалей чемпионата России по адаптивной легкой атлетике
В Калининграде пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП
СМИ: Калининградский областной суд может возглавить "человек из Брянска"
МЧС: На Калининград движется ураган, скорость ветра достигнет 126 км/ч
Алиханов рассказал, где он берет квалифицированных госслужащих
Матч между владивостокским "Лучом" и "Балтикой" перенесли на нейтральное поле
В Калининграде пьяная водитель «Ситроена» выехала на «встречку» и врезалась в «Шкоду»
В Калининграде пройдет телемост с художником-мультипликатором Юрием Норштейном