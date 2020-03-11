В Калининграде с 12 марта начнут противоклещевую обработку зеленых зон

11 Март 2020 2020-03-11T13:54:47+03:00

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С четверга, 12 марта, в Калининграде начнут противоклещевую обработку зеленых зон. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

В этом году в городе противоклещевая обработка пройдет в два этапа, всего будет обработано от клещей 469 гектаров. Еще 225 гектаров обработают от крыс и мышей. На эти цели из городского бюджета было выделено 2,7 млн рублей.

«Подрядчик должен использовать химические средства, разрешённые к применению в городских условиях при наличии на них сертификатов соответствия, а также инструкций и медицинских указаний по их применению. Причём в микрорайонах с плотной жилой застройкой и других местах с высоким пешеходным траффиком травля паразитов будет производиться ночью», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU