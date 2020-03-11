В Калининграде пройдет телемост с художником-мультипликатором Юрием Норштейном
В Калининграде в библиотеке имени Гайдара пройдет телемост, участником которого станет известный режиссер анимационного кино Юрий Норштейн. Вещать будут на несколько городов, в числе которых, помимо Калининграда – Москва и Рязань.
Автор «Ежика в тумане» выступит перед гостями и ответит на вопросы.
- мы приглашаем всех, кто имеет отношение к мультипликации, учеников художественной школы и просто заинтересованных калининградцев. Вход свободный. Телемосты мы проводим часто, но вот такой, в формате творческой встречи, состоится впервые, – сказала «Комсомолке» Валентина Игнатенко, заведующая научно-методическим отделом библиотеки Гайдара.
Мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели детской книги.
Начало встречи 26 марта в 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU