2020-03-11T13:56:28+03:00
Звезды

В Калининграде пройдет телемост с художником-мультипликатором Юрием Норштейном

Задать вопросы создателю «Ежика в тумане» можно будет 26 марта
Александр КАТЕРУША
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Юрий Норштейн.Юрий Норштейн.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Калининграде в библиотеке имени Гайдара пройдет телемост, участником которого станет известный режиссер анимационного кино Юрий Норштейн. Вещать будут на несколько городов, в числе которых, помимо Калининграда – Москва и Рязань.

Автор «Ежика в тумане» выступит перед гостями и ответит на вопросы.

- мы приглашаем всех, кто имеет отношение к мультипликации, учеников художественной школы и просто заинтересованных калининградцев. Вход свободный. Телемосты мы проводим часто, но вот такой, в формате творческой встречи, состоится впервые, – сказала «Комсомолке» Валентина Игнатенко, заведующая научно-методическим отделом библиотеки Гайдара.

Мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели детской книги.

Начало встречи 26 марта в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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