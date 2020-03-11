В Калининграде пьяная водитель «Ситроена» выехала на «встречку» и врезалась в «Шкоду»

11 Март 2020 2020-03-11T14:00:07+03:00

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В Калининграде в воскресенье, 8 марта, пьяная женщина за рулем «Ситроена» устроила ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В половине десятого вечера 59-летняя дама на улице Фрунзе выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Форд». Прибывшие на место ДТП инспекторы ГИБДД провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Показания алкотестора составили более 0,9 мг/на литр в выдыхаемом воздухе.

На горожанку составили два протокола. За пьяное вождение ее лишат прав на срок до полутора лет и оштрафуют на 30 тысяч рублей. Еще 5 тысяч рублей ей придется заплатить за движение по встречной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU