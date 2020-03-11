Матч между владивостокским "Лучом" и "Балтикой" перенесли на нейтральное поле

11 Март 2020 2020-03-11T14:08:28+03:00

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Игра 28-го тура чемпионата России ФНЛ между владивостокским "Лучем" и калининградской "Балтикой" пройдет на нейтральном поле - в Хабаровске.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, стадион "Динамо" во Владивостоке не готов к проведению мачта. У комиссии ФНЛ вызвало вопросы качество газона.

Матч состоится 22 марта, начало в 16:00 по местному времени на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Напомним, накануне "Балтика" сыграла вничью в Нижнем Новгороде с одноименным клубом - 0:0.

Калининградская команда занимает сейчас 8-е место в турнирной таблице, сохраняя шансы попасть в четверку лучших команд лиги, что, в свою очередь, позволит "Балтике" побороться за выход в высший дивизион.

ИСТОЧНИК KP.RU