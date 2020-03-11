Алиханов рассказал, где он берет квалифицированных госслужащих

11 Март 2020 2020-03-11T15:13:19+03:00

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Западный филиал РАНХиГС в Калининграде вносит весомый вклад в подготовку квалифицированных кадров для государственной и муниципальной службы в Калининградской области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов после представления нового директора академии. Как ранее писала «Комсомолка», им стал бывший глава Калининградстата Михаил Плюхин.

«Мы проводим обширную работу с РАНХиГС сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это настоящая кузница квалифицированных госслужащих, которые после обучения ищут работу. Во-вторых, у нас постоянно здесь обучаются и повышают свою квалификацию сотрудники и руководители органов исполнительной власти. Уверен, что с новым руководством мы сможем продолжить плодотворную работу», – подчеркнул глава региона.

Алиханов добавил, что в последние несколько лет филиал также активно участвует в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», выявляя в регионе талантливых управленцев.

ИСТОЧНИК KP.RU