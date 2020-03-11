МЧС: На Калининград движется ураган, скорость ветра достигнет 126 км/ч

11 Март 2020 2020-03-11T16:17:47+03:00

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Калининградская область оказалась на пути очередного мощного цилона, который движется со стороны Северной Атлантики. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в четверг, 12 марта, с 15 часов и ночью ожидается очень сильный западный ветер 25-30 м/с, на побережье - ураган 32-35 м/с (115-126 км/ч), временами осадки в виде дождя.

Отметим, что ураган - крайне редкое в наших краях явление. В 1999 году во время урагана «Анатоль» скорость ветра достигала 38 м/с. На Куршской косе повалило деревья на площади более 2 тысяч га - пострадали примерно 40% от общего запаса старых сосняков.

«В таких условиях имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций, - отмечают в областном Управлении МЧС. - Выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Рекомендуем в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий».

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU