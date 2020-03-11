2020-03-11T16:17:47+03:00
Происшествия

МЧС: На Калининград движется ураган, скорость ветра достигнет 126 км/ч

В регионе объявлено официальное штормовое предупреждение
Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Калининградская область оказалась на пути очередного мощного цилона, который движется со стороны Северной Атлантики. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в четверг, 12 марта, с 15 часов и ночью ожидается очень сильный западный ветер 25-30 м/с, на побережье - ураган 32-35 м/с (115-126 км/ч), временами осадки в виде дождя.

Отметим, что ураган - крайне редкое в наших краях явление. В 1999 году во время урагана «Анатоль» скорость ветра достигала 38 м/с. На Куршской косе повалило деревья на площади более 2 тысяч га - пострадали примерно 40% от общего запаса старых сосняков.

«В таких условиях имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций, - отмечают в областном Управлении МЧС. - Выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Рекомендуем в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий».

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководитель компании "Балтма Турс": Из-за коронавируса у нас аннулировалось всё!
Максим Виторган и Юлия Пересильд сняли в Калининграде передачу о войне
С начала года в Калининграде построили 5 многоквартирных домов
МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе
На ул. 9 Апреля в Калининграде сбили 15-летнюю девочку
В Калининградской области дорожники переходят на усиленный режим работы из-за урагана
Калининградец ограбил дом бывшей тещи
В школах Калининграда ввели «входные фильтры» и будут измерять температуру детей перед уроками
В Янтарном в четверг из-за урагана отменяются занятия в школе для 1-8 классов
Из-за урагана ГИБДД рекомендует калининградцам не выезжать за пределы населенных пунктов
Спортсмены из Калининграда завоевали шесть медалей чемпионата России по адаптивной легкой атлетике
В Калининграде пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП
СМИ: Калининградский областной суд может возглавить "человек из Брянска"
МЧС: На Калининград движется ураган, скорость ветра достигнет 126 км/ч
Алиханов рассказал, где он берет квалифицированных госслужащих
Матч между владивостокским "Лучом" и "Балтикой" перенесли на нейтральное поле
В Калининграде пьяная водитель «Ситроена» выехала на «встречку» и врезалась в «Шкоду»
В Калининграде пройдет телемост с художником-мультипликатором Юрием Норштейном