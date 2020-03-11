СМИ: Калининградский областной суд может возглавить "человек из Брянска"
Председателем Калининградского областного суда может быть назначен Евгений Быков, возглавляющий в настоящее время Брянский областной суд. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Брянские новости".
"Ранее рассматривалась возможность перехода Быкова на работу в Верховный суд, однако обстоятельства поменялись, и к ним, по данным «Брянских новостей», оказался причастен бывший губернатор", - отмечают "Брянские новости".
Напомним, что в середине сентября покинул свой пост председатель Калининградского областного суда Виктор Фалеев. Он работал в этой должности 23 года. Сейчас исполняет обязанности главного калининградского судьи исполняет Владимир Мухарычин.
Евгений Петрович Быков родился 3 сентября 1970 года в Брянске. После окончания средней школы поступил в Свердловское высшее военно-политическое училище. С 1998 года – судья, с 2002 года – заместитель председателя Томского гарнизонного военного суда. В январе 2006 года назначен на должность председателя Владикавказского гарнизонного военного суда. С сентября 2011 года по август 2013 года – заместитель председателя Верховного Суда Республики Ингушетия.
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