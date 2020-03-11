2020-03-11T15:53:35+03:00
Общество

СМИ: Калининградский областной суд может возглавить "человек из Брянска"

Виктор Фалеев, возглавлявший суд в течение 23 лет, ушел в отставку осенью прошлого года
Кирилл Алексеев
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Председателем Калининградского областного суда может быть назначен Евгений Быков, возглавляющий в настоящее время Брянский областной суд. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Брянские новости".

"Ранее рассматривалась возможность перехода Быкова на работу в Верховный суд, однако обстоятельства поменялись, и к ним, по данным «Брянских новостей», оказался причастен бывший губернатор", - отмечают "Брянские новости".

Напомним, что в середине сентября покинул свой пост председатель Калининградского областного суда Виктор Фалеев. Он работал в этой должности 23 года. Сейчас исполняет обязанности главного калининградского судьи исполняет Владимир Мухарычин.

Евгений Петрович Быков родился 3 сентября 1970 года в Брянске. После окончания средней школы поступил в Свердловское высшее военно-политическое училище. С 1998 года – судья, с 2002 года – заместитель председателя Томского гарнизонного военного суда. В январе 2006 года назначен на должность председателя Владикавказского гарнизонного военного суда. С сентября 2011 года по август 2013 года – заместитель председателя Верховного Суда Республики Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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