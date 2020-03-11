В Калининграде пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП

11 Март 2020 2020-03-11T16:02:01+03:00

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В Калининграде осудили работника автомойки, который угнал машину клиента и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В июле прошлого года на автомойке на ул. Парковая Аллея оставили «Форд» для чистки салона. Выполнив работу, пьяный работник решил «одолжить» автомобиль, чтобы доехать до дома. В своей квартире мужчина еще выпил и поехал кататься по городу. На Московском проспекте он попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Правда, недалеко – в районе площади Василевского машина заглохла, и вскоре его задержали инспекторы ГИБДД.

Суд признал автомойщика виновным в угоне и приговорил его к 2 годам 7 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU