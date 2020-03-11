В Калининграде пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП
В Калининграде осудили работника автомойки, который угнал машину клиента и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В июле прошлого года на автомойке на ул. Парковая Аллея оставили «Форд» для чистки салона. Выполнив работу, пьяный работник решил «одолжить» автомобиль, чтобы доехать до дома. В своей квартире мужчина еще выпил и поехал кататься по городу. На Московском проспекте он попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Правда, недалеко – в районе площади Василевского машина заглохла, и вскоре его задержали инспекторы ГИБДД.
Суд признал автомойщика виновным в угоне и приговорил его к 2 годам 7 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU