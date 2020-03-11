Спортсмены из Калининграда завоевали шесть медалей чемпионата России по адаптивной легкой атлетике

11 Март 2020 2020-03-11T16:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Новочебоксарск собрал 300 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на чемпионате России по адаптивной легкой атлетике. Хорошие результаты показали спортсмены из Калининграда.

Как сообщает региональное министерство спорта, наши ребята выиграли два золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Три медали взял Андрей Королев, ставший первым, вторым и третьим в секторах для тройного прыжка, классического прыжка в длину и прыжка в высоту.

В беге на 800 и 400 метров Платон Петров финишировал первым и вторым. Дмитрий Горбач в секторе для прыжков в длину завоевал бронзу.

Теперь калининградцы готовятся к летним соревнованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU