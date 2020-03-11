2020-03-11T16:12:55+03:00
Общество

Из-за урагана ГИБДД рекомендует калининградцам не выезжать за пределы населенных пунктов

А также отказаться от поездок на дальние расстояния
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду и четверг на территории Калининградской области ожидается штормовой ветер, особо сильные порывы до 30 м/с ожидаются 12 марта в период времени с 15 до 18 часов. Региональное управление ГИБДД рекомендует калининградским водителям отказаться от поездок на дальние расстояния, ограничить выезды за пределы населенных пунктов.

«Если отложить поездку нельзя, необходимо соблюдать меры безопасности на дороге: не превышать скорость, избегать резких маневров и выездов на встречную полосу. При движении на открытых участках местности водителям рекомендуют снижать скорость, поскольку сильный ветер может спровоцировать потерю контроля над автомобилем», - сообщили в управлении ГИБДД.

Также водителям не рекомендуют парковать свои автомобили вблизи деревьев, где существует опасность падения веток и самих деревьев на транспорт. А пешеходы должны переходить дорого только в установленных местах и убедившись, что переход безопасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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