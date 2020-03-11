В Янтарном в четверг из-за урагана отменяются занятия в школе для 1-8 классов

11 Март 2020 2020-03-11T16:24:37+03:00

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В четверг, 12 марта, в Янтарном из-за ураганного ветра отменяются занятия в школе. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

Занятия будут отменены для учащихся 1-8 классов, их переведут на дистанционный режим. 9-11 классы будут учиться в обычном режиме.

«Детские сады работают в обычном режиме. Детская школа искусств, спорткомплекс и дом культуры занятия в детских кружках и секциях проводить не будут. Просим соблюдать меры предосторожности при выходе из дома и нахождении на улице, пропуск занятий у старшеклассников по погодным условиям не будет считаться неуважительным», - отметил глава администрации.

Как ранее писала «Комсомолка», в четверг на территории Калининградской области ожидается штормовой ветер, особо сильные порывы до 30 м/с ожидаются с 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU