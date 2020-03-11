В школах Калининграда ввели «входные фильтры» и будут измерять температуру детей перед уроками
Городские власти учли предложения регионального Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и заявили о некоторых ограничениях.
- Образовательным учреждениям Калининграда предписывается ограничить выезд организованных групп людей в зарубежные страны для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятий, в том числе с целью туристической направленности, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Кроме того, в учебных заведениях действуют «входные фильтры» перед занятиями (измеряют температуру, опрашивают о самочувствии).
- Комитет по образованию администрации Калининграда ежедневно проводит почасовой мониторинг всех образовательных учреждений города на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом, - заявили чиновники.
ИСТОЧНИК KP.RU