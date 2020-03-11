2020-03-11T16:53:00+03:00
Общество

В школах Калининграда ввели «входные фильтры» и будут измерять температуру детей перед уроками

В мэрии рассказали о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в школах и детских садах
Надежда Ржевская
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Городские власти учли предложения регионального Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и заявили о некоторых ограничениях.

- Образовательным учреждениям Калининграда предписывается ограничить выезд организованных групп людей в зарубежные страны для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятий, в том числе с целью туристической направленности, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Кроме того, в учебных заведениях действуют «входные фильтры» перед занятиями (измеряют температуру, опрашивают о самочувствии).

- Комитет по образованию администрации Калининграда ежедневно проводит почасовой мониторинг всех образовательных учреждений города на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом, - заявили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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