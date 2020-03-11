2020-03-11T17:02:48+03:00
Происшествия

Калининградец ограбил дом бывшей тещи

Но для этого горожанину сначала пришлось избить свою экс-супругу
Игорь ОРЕХОВ
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Услышав шум в соседней комнате, жительница Калининграда отправилась посмотреть, что происходит, и к своему безмерному удивлению обнаружила в помещении своего бывшего супруга. Причем в дверь никто не входил – горожанка это помнила совершенно определенно. Напрашивался вывод, что экс-благоверный проник в особняк через окно.

Впрочем, времени на раздумья незваный гость не оставил: подскочив к любимой когда-то жене, несколько раз ударил ее по лицу, схватил со стола мобильный телефон и убежал – на этот раз точно через дверь.

Как выяснили, уже полицейские, к которым обратилась потерпевшая, свой визит в дом бывшей тещи 43-летний калининградец совершил, отжав окно на первом этаже. Он наверняка знал, что хозяйка находится в отъезде, однако не ожидал, что дома осталась ее дочь…

Грабителя задержали через считанные часы, вместе с похищенным мобильником. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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