Калининградец ограбил дом бывшей тещи
Услышав шум в соседней комнате, жительница Калининграда отправилась посмотреть, что происходит, и к своему безмерному удивлению обнаружила в помещении своего бывшего супруга. Причем в дверь никто не входил – горожанка это помнила совершенно определенно. Напрашивался вывод, что экс-благоверный проник в особняк через окно.
Впрочем, времени на раздумья незваный гость не оставил: подскочив к любимой когда-то жене, несколько раз ударил ее по лицу, схватил со стола мобильный телефон и убежал – на этот раз точно через дверь.
Как выяснили, уже полицейские, к которым обратилась потерпевшая, свой визит в дом бывшей тещи 43-летний калининградец совершил, отжав окно на первом этаже. Он наверняка знал, что хозяйка находится в отъезде, однако не ожидал, что дома осталась ее дочь…
Грабителя задержали через считанные часы, вместе с похищенным мобильником. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU