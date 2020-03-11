2020-03-11T17:16:28+03:00
Общество

В Калининградской области дорожники переходят на усиленный режим работы из-за урагана

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области дорожники переходят на усиленный режим работы из-за урагана. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

В четверг, 12 марта, в регионе ожидается очень сильный ветер. Синоптики прогнозируют сильный западный ветер 25-30 м/с, на побережье – ураганный ветер 32-35 м/с. В течение суток на территории Калининградской области ожидается облачная погода, утром и днем дождь. Температура воздуха в ночные часы составит от +2 до +6°С, днем +7…+11°С.

«Сотрудники подрядной организации, выполняющей работы по содержанию федеральных автомобильных дорог в Калининградской области, переведены на усиленный режим работы, им поручено обеспечить готовность всех сил и средств к реагированию в случае ЧС», - отметили в пресс-службе ведомства.

В Росавтодоре рекомендуют автомобилистам в непогоду быть особенно внимательными и осторожными. При движении по трассе, в случае сильного порывистого ветра, следует уменьшить скорость автомобиля, избегать обгонов, резких перестроений, сохранять безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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