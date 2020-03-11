На ул. 9 Апреля в Калининграде сбили 15-летнюю девочку
ДТП произошло около 8 часов на улице 9 Апреля
.Фото: Александр Подгорчук
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Утром в среду, 11 марта, в Калининграде в результате наезда пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 8 часов на улице 9 Апреля. Водитель «Мерседеса» сбил на пешеходном переходе 15-летнюю школьницу.
На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована в детскую областную больницу. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU