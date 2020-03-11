2020-03-11T17:19:30+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде со второй половины дня 12 марта и ночью 13 марта в устье реки Преголя ожидается повышение уровня воды. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, уровень поднимется до отметок плюс 120, плюс 140 см. Опасной считается отметка плюс 155 см.

В МЧС отметили, что в среду 11 марта уровень воды составлял плюс 49 см.

Напомним, Калининградская область оказалась на пути очередного мощного цилона, который движется со стороны Северной Атлантики. Объявлено штормовое предупреждение.

В четверг, 12 марта, с 15 часов и ночью ожидается очень сильный западный ветер 25-30 м/с, на побережье - ураган 32-35 м/с (115-126 км/ч).

ИСТОЧНИК KP.RU

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