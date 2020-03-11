МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе
В Калининграде со второй половины дня 12 марта и ночью 13 марта в устье реки Преголя ожидается повышение уровня воды. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, уровень поднимется до отметок плюс 120, плюс 140 см. Опасной считается отметка плюс 155 см.
В МЧС отметили, что в среду 11 марта уровень воды составлял плюс 49 см.
Напомним, Калининградская область оказалась на пути очередного мощного цилона, который движется со стороны Северной Атлантики. Объявлено штормовое предупреждение.
В четверг, 12 марта, с 15 часов и ночью ожидается очень сильный западный ветер 25-30 м/с, на побережье - ураган 32-35 м/с (115-126 км/ч).
ИСТОЧНИК KP.RU