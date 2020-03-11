2020-03-11T17:25:14+03:00
Общество

С начала года в Калининграде построили 5 многоквартирных домов

Также в областном центре было введено в эксплуатацию 95 частных домов
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С января по февраль в Калининграде введено в эксплуатацию 100 жилых домов – 5 многоквартирных и 95 – индивидуальных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего было введено в эксплуатацию чуть более 50 тысяч «квадратов», при этом, площадь жилья в многоквартирных домах составила 37 тысяч кв. м., это 665 квартир.

Площадь введенных в строй 95 индивидуальных жилых домов равна 13 тыс. кв. м.

Больше всего жилья было построено в Ленинградском районе – свыше 31 тысячи «квадратов». В Московском районе сдано 4,6 тыс квадратных метров, в Московском – 1,1 тыс «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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