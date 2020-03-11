С начала года в Калининграде построили 5 многоквартирных домов
С января по февраль в Калининграде введено в эксплуатацию 100 жилых домов – 5 многоквартирных и 95 – индивидуальных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего было введено в эксплуатацию чуть более 50 тысяч «квадратов», при этом, площадь жилья в многоквартирных домах составила 37 тысяч кв. м., это 665 квартир.
Площадь введенных в строй 95 индивидуальных жилых домов равна 13 тыс. кв. м.
Больше всего жилья было построено в Ленинградском районе – свыше 31 тысячи «квадратов». В Московском районе сдано 4,6 тыс квадратных метров, в Московском – 1,1 тыс «квадратов».
ИСТОЧНИК KP.RU