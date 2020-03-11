2020-03-11T17:53:03+03:00
Звезды

Максим Виторган и Юлия Пересильд сняли в Калининграде передачу о войне

Эпизод посвящен штурму Кёнигсберга
Александр КАТЕРУША
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В Калининград приехал актер и экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган. Вместе с киноактрисой Юлией Пересильд они сняли эпизод новой передачи о городах воинской славы и местах, по которым шли советские солдаты на пути к Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на страничке областного Музея янтаря в Facebook.

«Зарядка помогла Юлии Пересильд не замерзнуть на калининградском штормовом ветру во время съемок программы с Максимом Виторганом», - говорится в сообщении. На видео видно актрису, которая разминается, чтобы не замерзнуть.

Группа телеканала Москва 24 совместно с порталом «Письма Победы» снимали передачу на валу за Музеем янтаря. Выпуск будет посвящен Калининграду и штурму Кёнигсберга.

Как рассказали создатели фильма, снимают «не о тактиках и стратегиях, а о людях, которые любили на войне и просто жили».

Премьера цикла программ «Письма Победы с Максимом Виторганом» состоялась 27 января. В основу сценария этого документального сериала, созданного в поддержку масштабного проекта к 75-й годовщине Победы, легла переписка участников Великой Отечественной войны. Вместе с ведущим в путешествия по памятным местам отправились известные люди, чьи семьи тоже затронула война.

Максим Виторган и Юлия Пересильд сняли в Калининграде передачу о войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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