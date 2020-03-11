Руководитель компании "Балтма Турс": Из-за коронавируса у нас аннулировалось всё!
Изменить размер текста:
В программе "Реальный сектор" на радио "Бизнес ФМ - Калининград" руководитель компании "Балтма Турс" Михаил Друтман заявил, что из-за эпидемии коронавируса туристическая отрасль несет серьезные убытки.
- У нас аннулировалось всё! - заявил Михаил Друтман. - Кто согласился перенестись, те туры мы перенесли. Например, перенесли прекрасный тур в Париж, который был запланирован на конец марта. Тем, кто не захотел перенестись, вернули деньги.
Михаил Друтман осторожно предположил, что эпидемия коронавируса утихнет уже в июне.
ИСТОЧНИК KP.RU