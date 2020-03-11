2020-03-11T18:34:16+03:00
Туризм

Руководитель компании "Балтма Турс": Из-за коронавируса у нас аннулировалось всё!

Кирилл Алексеев
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В программе "Реальный сектор" на радио "Бизнес ФМ - Калининград" руководитель компании "Балтма Турс" Михаил Друтман заявил, что из-за эпидемии коронавируса туристическая отрасль несет серьезные убытки.

- У нас аннулировалось всё! - заявил Михаил Друтман. - Кто согласился перенестись, те туры мы перенесли. Например, перенесли прекрасный тур в Париж, который был запланирован на конец марта. Тем, кто не захотел перенестись, вернули деньги.

Михаил Друтман осторожно предположил, что эпидемия коронавируса утихнет уже в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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